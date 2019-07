NBA vai investigar contratações por alegadas irregularidades

A NBA viveu recentemente um dos períodos de contratações mais loucos dos últimos tempos. Desde a chegada de Russell Westbrook a Houston, passando pela assinatura de Kyrie Irving e Kevin Durant com os Nets e terminando na ida de Kawhi Leonard e Paul George para os Clippers, muitos negócios aconteceram, muitos deles debaixo da prática do 'tampering'.O 'tampering' é um processo que ocorre quando um jogador, uma equipa, ou ambos (à vez), contactam outro jogador, ou treinador, com contrato em vigor para tentar adquirir os seus serviços. Algo que é habitual há muito tempo mas que, na verdade, só passa a ser ilegal quando as equipas afetadas denunciam publicamente aquilo que está a acontecer.Seja como for, e sem ter havido qualquer denúncia, a NBA decidiu abrir uma investigação sobre tudo o que aconteceu nos primeiros dias de mercado de 2019, centrando-se no ocorrido nas 48 horas prévias à abertura do período de transferências, a 1 de julho. A informação é avançada pela ESPN.De acordo com a publicação, a Liga irá fazer perguntas a agentes, jogadores e diretores para tentar detetar irregularidades nos tempos de contratação, já que muitos dos negócios que foram oficializados nas primeiras 24 horas tinham sido tornados públicos horas antes da altura em que era permitido negociar.