Neemias à espreita: português está apto e pode aproveitar ausência de Porzingis para atuar pelos Celtics

Neemias Queta faz parte do aquecimento dos Celtics pela primeira vez esta época pic.twitter.com/nqAokMPvos November 15, 2023

A estreia de Neemias Queta na NBA com a camisola dos Boston Celtics pode acontecer esta noite. Após recuperar de uma lesão no pé direito, o poste português de 24 anos foi convocado por Joe Mazzula para a deslocação desta madrugada (00h30) a Philadelphia e integrou mesmo o aquecimento da turma de Boston, havendo uma séria possibilidade de entrar na rotação e colher os primeiros minutos na fase regular. É que Kristaps Porzingis, habitual titular na posição ocupada por Neemias, está com uma lesão no joelho direito e está fora da equação. Al Horford deve assumir a vaga no cinco inicial, com o gigante luso à espreita de integrar a rotação.