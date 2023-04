E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta brilhou, com 18 pontos, 9 ressaltos e 5 desarmes de lançamento, em 33 minutos de utilização, mas sofreu duro revés com a derrota (97-98) da sua equipa, os Stockton Kings, frente aos Sioux Falls Skyforce, a passarem por margem tangencial à final do Oeste da G League.





O poste luso, de 23 anos, era apontado como candidato a MVP da competição, mas o afastamento precoce, em apenas um jogo, face à equipa secundária dos Miami Heat, deitou tudo a perder. Seja como for, a época de Neemias Queta pode não estar terminada, tendo em conta que o seu contrato de duas vias permitirá ao craque poder jogar nos Sacramento Kings, já com presença garantida nos playoffs da liga principal.