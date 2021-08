Neemias já se estreou pelos Sacramento Kings

Neemias Queta estreou-se, na última madrugada, pelos Sacramento Kings. A jogar em casa, no Golden 1 Center, o primeiro português a ser escolhido na draft da NBA (39.ª posição), viu a sua equipa perder (74-84) diante dos Los Angeles Lakers, na segunda e última jornada do California Classic, um dos três torneios que fazem parte da Summer League, competição onde as equipas da liga profissional norte-americana de basquetebol avaliam os seus ‘rookies’, assim como alguns jogadores menos utilizados na época anterior e outros que, não tendo ligação aos conjuntos da NBA, procuram nesta fase a oportunidade para conseguir um contrato.





Apesar de ter sido dado como inapto para este torneio em Sacramento (devido a uma pequena entorse), Neemias acabou por avançar no segunda jogo da equipa e, mesmo tendo saído do banco, exibiu-se em bom plano. No final, em escassos 12 minutos de utilização, o português que passou as últimas três temporadas ao serviço da Universidade de Utah State conseguiu 6 pontos (converteu três dos cinco lançamentos de campo tentados) e 4 ressaltos (2 na tabela defensiva e outros tantos na ofensiva).Perante a satisfação dos adeptos (presentes em grande número) e também da crítica afeta aos Kings, Neemias começou por acertar os dois primeiros ‘tiros’ que tentou, sendo que no primeiro respondeu com um ‘afundanço’ a um bom passe aéreo de um companheiro. O português, aliás, não demorou muito a mostrar os seus dotes, confirmando que tem argumentos para jogar a este nível. Pelo que faz a defender (sempre muito móvel), mas também no ataque (veloz nas transições, guerreiro na luta das tabelas).A equipa de Sacramento vai agora participar na etapa de Las Vegas da Summer League, sendo que o primeiro embate está agendado para segunda-feira, perante os Charlotte Hornets.