Neemias marca 6 pontos na vitória dos Celtics em Toronto

Neemias Queta contribuiu com 6 pontos para a vitória dos Boston Celtics na visita aos Toronto Raptors, por 120-118.O poste português, que teve 100 por cento de aproveitamento nos lançamentos de campo (3/3), começou no banco e nos 14 minutos que esteve na partida somou ainda 5 ressaltos e uma assistência.Queta conta agora 31 jogos na NBA, 11 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings.Os Celtics reforçaram a liderança da Conferência Este, com 25 vitórias e seis derrotas