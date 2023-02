Neemias perde antes do All-Star da G League

Depois de na véspera ter feito 22 pontos no triunfo frente a Iowa Wolves, Neemias Queta voltou ontem a defrontar o mesmo adversário mas desta vez os Stockton Kings foram derrotados por 119-110. O poste internacional português de 23 anos contribuiu com 15 pontos, oito ressaltos e três roubos de bola. Apesar do desaire, os Kings seguem na liderança da conferência oeste (14v-5d). O próximo duelo de Neemias na G-League realiza-se só no dia 23, após a sua participação no All-Star Game, que decorrerá no domingo em Salt Lake City.Quanto ao jogo de estrelas da elite que vai decorrer no pavilhão dos Utah Jazz, há figuras importantes que vão falhar devido a lesão, como são os casos de Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (agora nos Phoenix Suns) e Zion Williamson (New Orleans Pelicans).