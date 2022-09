Neemias quer evoluir mais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Estou muito entusiasmado por estar de volta, com novos jogadores, treinadores. Vai ser uma boa experiência. O grupo está ansioso pelo início da nova temporada. Quero mostrar o que melhorei durante as férias. Estou confiante”, sublinhou Neemias, após o início do ‘training camp’ dos Kings. *

Neemias Queta, poste de 23 anos, já está a preparar a nova época nos Sacramento Kings.