Neemias Queta ainda sente "arrepios" ao pensar na época de estreia na NBA

Foram ainda apenas dois jogos, cerca de nove minutos em campo, mas Neemias Queta continua a viver um conto de fadas. Apesar de atualmente ter entrado nos protocolos anti-covid e estar afastado das competições, o internacional português de 22 anos revelou, ao site da NBA, o que está a sentir nesta sua temporada de estreia na elite ao serviço dos Sacramento Kings.

“Só de estar num campo da NBA… sabes quantas pessoas sonham com isso?”, afirmou o poste natural do Barreiro, que saiu do Benfica para os Estados Unidos à procura da glória. “Ainda sinto arrepios só de pensar nisso. Sinto-me muito agradecido pela oportunidade. Ao mesmo tempo, estou ansioso pelo que o futuro me reserva. Estou a aproveitar isto ao máximo e a fazer o melhor possível”, disse Neemias Queta, que se estreou frente aos Memphis Grizzlies no último dia 18, onde atuou 7.44 minutos e fez cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento. Três dias depois, o primeiro português de sempre da NBA jogou 1.45 minutos diante Golden State (uma assistência).

Neemias contou ainda em que momento começou a despertar a cobiça de universidades norte-americanas. “Foi no Europeu de Sub-20 em 2018, foi aí que começaram a aproximar-se de mim. Eu analisei várias escolas e, sinceramente, queria ir para Texas Tech ou Creighton, mas acabei por não ir. Surgiu depois Utah State, onde jogava Diogo Brito, e acabei por ir”, contou o poste, que sentiu saudades de casa: “Foi difícil mas era algo que sabia que teria de ultrapassar. Fazia o que queria e era preciso sacrifícios”.