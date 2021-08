Neemias Queta ajuda ao triunfo dos Kings e dá espetáculo

Horas depois de assinar contrato com os Sacramento Kings, Neemias Queta realizou o segundo jogo pela equipa californiana e ajudou ao triunfo (80-70) sobre os Charlotte Hornets na etapa de Las Vegas da Summer League da NBA.





«O jogo acabou!»: 'streamers' reagem ao primeiro desarme de Neemias Queta pelos Kings

O poste português jogou 22:07 minutos e registou 9 pontos, 6 ressaltos e um desarme de lançamento - esta última uma das sua principais 'armas'. Em 5 lançamentos de campo encestou 4 e, na linha de lance livre, foi 50% eficaz (1 em 2). E Neemias também deu espetáculo com um afundanço Nota ainda para o facto de vários jornalistas e adeptos dos Kings terem elogiado, através das redes sociais, a exibição do jogador de 22 anos, que esteve também sob o olhar atento de muitas das principais estrelas da NBA e treinadores principais - que assistem a estes jogos da Summer League nas bancadas -, entre eles o técnico dos Kings, Luke Walton.Na próxima madrugada (03.00 horas em Portugal), Neemias Queta volta a entrar em ação, no duelo dos Sacramento Kings frente aos Washington Wizards, em mais um jogo da Summer League.