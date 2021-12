Neemias Queta chamado à equipa principal dos Kings devido a surto de Covid-19

Com o surto de covid-19 nos Sacramento Kings, que levou a equipa a cancelar o treino de hoje e a encerrar todas as instalações, Neemias pode vir a ser chamado para o jogo de amanhã, frente aos Memphis Grizzlies. O português fez um teste PCR ainda em OKC e aguarda o resultado. — Ricardo Brito Reis (@rbritoreis) December 16, 2021

Costuma dizer-se que o azar de uns é a sorte de outros. Neemias Queta poderá ter um 'gostinho' dessa velha máxima, já que poderá na madrugada de sábado estrear-se na NBA pelos Sacramento Kings, tudo por causa de um surto de Covid-19 que afetou a sua equipa. De acordo com Ricardo Brito Reis, comentador da SportTV especializado em basquetebol, o jogador português "foi chamado à equipa principal", tendo já deixado a comitiva dos Stockton Kings, onde estava integrado e rumado a Sacramento."Com o surto de covid-19 nos Sacramento Kings, que levou a equipa a cancelar o treino de hoje e a encerrar todas as instalações, Neemias pode vir a ser chamado para o jogo de amanhã, frente aos Memphis Grizzlies. O português fez um teste PCR ainda em OKC e aguarda o resultado", acrescenta no Twitter o comentador.Ainda não se sabe ao certo quantos elementos dos Kings estão positivos à Covid-19, mas a imprensa fala "em vários testes positivos entre jogadores e elementos da equipa técnica." Outra incógnita é efetivamente a realização do tal encontro com os Grizzlies, que estará em dúvida precisamente por conta de toda esta situação.