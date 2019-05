Neemias Queta dá mais um passo rumo à NBA

66 players expected to attend the 2019 NBA Draft Combine Powered by Under Armour. ESPN2 will provide coverage on Thursday (5/16) and Friday (5/17) from 3-7 PM ET. pic.twitter.com/t5KtGTqIai — NBA Draft (@NBADraft) 8 de maio de 2019

Neemias Queta deu mais um passo importante rumo ao sonho de se tornar no primeiro jogador português a atuar na NBA, ao ser confirmado na lista de basquetebolistas com presença prevista no NBA Draft Combine, um evento de testes que será realizado entre 15 e 19 deste mês, em Chicago, ao qual apenas acedem jogadores convidados.Aos 19 anos, o basquetebolista natural do Barreiro tem a sua primeira oportunidade para se mostrar diretamente às equipas do principal do campeonato de basquetebol do Mundo, já que neste NBA Draft Combine estarão presentes treinadores, diretores gerais e também olheiros, os quais irão observar atentamente tudo aquilo que os candidatos a craques farão. No plano de ação estão, por exemplo, vários testes físicos e técnicos, para lá de jogos de treino, elementos que serão determinantes para que as equipas decidam ou não avançar para a escolha no draft.De notar que, apesar de não ser uma garantia de serem escolhidos, normalmente quem vai a este campo de treinos tem boas chances de ser 'draftado'. No ano passado, por exemplo, 49% dos jogadores que marcaram presença avançaram para a NBA, ao passo que nas contas dos últimos cinco anos o registo desce aos 43%. Números, ainda assim, bem animadores e que deixam Neemias Queta com esperança redobrada.De referir que o jovem português chegou há cerca de um ano aos Estados Unidos, tendo-se rapidamente imposto em Utah State, equipa que ajudou a chegar ao prestigiado NCAA March Madness, graças a uma temporada na qual registou uma média de 11,8 pontos e 8,9 ressaltos.