Neemias Queta e um contrato na próxima época: «É uma questão de tempo até isso chegar»

Neemias Queta está na segunda temporada na NBA e a segunda ao serviço dos Sacramento Kings, mesmo que 2022/23 tinha sido jogador, sobretudo, da G League, a liga de desenvolvimento. O primeiro basquetebolista português a estrear-se na melhor liga de basquetebol do Mundo teve uma utilização residual esta temporada pelo franchise mas acredita que terá um contrato na próxima temporada na liga norte-americana."É uma questão de tempo até isso chegar. Estou focado em fazer o meu trabalho aqui, mas estou certo que vai chegar essa altura", frisou em declarações ao site da Federação Portuguesa de Basquetebol.O poste internacional português, de 23 anos, encara a escassa utilização esta temporada como uma parte do processo para chegar longe na liga."Faz parte para nós, jovens jogadores, aprender a lidar com esse tipo de momentos. Estamos tão habituados a jogar tanto desde miúdos e temos sempre a bola nas nossas mãos, que quando chega um momento desses temos que aprender a lidar pela primeira vez. É algo novo para a maior parte dos jogadores. Sempre soube lidar com esse tipo de situações e só me vai ajudar para o futuro. Há sempre algo no dia seguinte que tens que estar pronto para lidar", explicou Queta, documentando a principal dificuldade que sentiu nesta segunda temporada na NBA."Saber que tenho um voo, à última da hora, para ir à equipa principal ou para voltar para a equipa da G League, ter que ajustar ao plano de jogo em momentos diferentes, mas tudo isso faz parte do meu crescimento. Tenho sido colocado perante situações mais difíceis do que no ano passado e tenho que saber lidar com elas", assumiu o poste português.Neemias Queta deu conta ainda daquilo que pode oferecer com o seu jogo. "Acho que sou um jogador capaz de atrair tanta atenção, criar desequilíbrios para o meu lançamento ou para criar para os outros. Esse é um dos meus focos agora: ser capaz de atrair um 2×1 no meio campo ofensivo é algo que traz imensa pressão para a defesa da equipa contrária", frisou o poste que em Portugal jogou no Barreirense e no Benfica.