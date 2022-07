Neemias Queta em bom plano pelos Kings na Summer League

Com contrato garantido para a nova temporada da NBA - ainda que seja um vínculo 'two-way', que o fará alternar entre a equipa principal e a formação da G-League -, Neemias Queta parece ter voltado com a corda toda. Integrado na equipa dos Sacramento Kings que joga por estes dias na Summer League, o poste português mostrou-se em bom plano nos dois jogos já realizados, ajudando a sua equipa a alcançar dois triunfos - primeiro diante dos Golden State Warriors e, depois, ante os Miami Heat.Na primeira partida, onde os Kings venceram por 86-68, disputada poucas horas do anúncio do novo contrato, Queta disputou 21 minutos, fazendo 12 pontos, 6 ressaltos, 2 assistências, 2 roubos de bola e 2 'abafos'. O português acabou com 54.5% de acerto no tiro de campo, acertando 6 em 11 tentativas.Depois, já este domingo, voltou a atuar de início diante dos Heat, com 24 minutos nos quais alcançou 14 pontos, 4 ressaltos e 3 roubos de bola. Isto num jogo em que melhorou consideravelmente a sua eficácia de tiro, com um acerto de 6 em 9 (66.7%). No final, os Kings voltaram a vencer, agora por 81-64.A terceira chance para Neemias mostrar serviço será já na segunda-feira para mais uma partida da Summer League na Califórnia, com um duelo diante dos Los Angeles Lakers, no Chase Center, em San Francisco.