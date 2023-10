Neemias Queta em grande no último jogo de preparação dos Celtics

Neemias Queta após grande exibição na NBA: «Só quero ser consistente e ajudar a equipa a ganhar» Neemias Queta após grande exibição na NBA: «Só quero ser consistente e ajudar a equipa a ganhar»

Neemias Queta assinou mais uma exibição de encher o olho na pré-época da NBA. No último jogo de preparação antes do arranque da nova temporada - na próxima terça-feira -, o poste português ajudou os Boston Celtics a bater os Charlotte Hornets, por 127-99.Queta esteve 13 minutos em campo - grande parte do tempo com os habituais titulares -, durante os quais somou 12 pontos (6/6 em lançamentos de campo), capturou 7 ressaltos e recuperou uma bola.O jornal 'Boston Globe' elogiou o desempenho do português: "Neemias Queta foi o primeiro 'homem grande' a saltar do banco, enquanto os Celtics continuam a examinar o seu papel de poste substituto. Queta terminou com 12 pontos, 10 deles no terceiro quarto, e 7 ressaltos, em 13 minutos. O jogador, que tem um contrato 'two way' [n.d.r. que lhe permite jogar na NBA e na liga de desenvolvimento] oferece uma perspetiva intrigante, dada a sua resistência e capacidade para ganhar ressaltos".