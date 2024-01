Neemias Queta fecha 2023 com cinco pontos na vitória dos Celtics sobre os Spurs

O poste internacional português Neemias Queta participou no domingo na tranquila vitória por 134-101 dos Boston Celtics no reduto dos San Antonio Spurs, na última ronda de 2023 da NBA.

O jogador luso foi o 13.º e último jogador lançado pelo treinador Joe Mazzulla, mas, apesar de só ter tido direito aos derradeiros 5.17 minutos do encontro, ainda conseguiu cinco pontos, dois ressaltos e um desarme de lançamento.

O '88' dos Celtics, que cumpriu o 12.º jogo da temporada na NBA, marcou os dois 'tiros' de campo tentados e também não desperdiçou o único lance livre a que teve direito, para uma jogada de três pontos (2+1) a 3.18 minutos do fim.

Jayson Tatum, com 25 pontos e seis ressaltos, e Jaylen Brown, com 24 pontos e seis ressaltos, foram os melhores dos Celtics, enquanto o rookie francês Victor Wembanyama teve os melhores números nos locais, com 21 pontos e sete ressaltos.

Com este resultado, os Boston Celtics reforçaram a liderança da Conferência Este, com 26 vitórias e seis derrotas, enquanto os Spurs seguem no 15.º e último lugar da Conferência Oeste, com apenas cinco triunfos e já 27 desaires.

Quanto a Neemias Queta, conta agora 32 jogos na NBA, 12 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do draft da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League