Neemias Queta foi o melhor marcador no triunfo dos Stockton Kings

O basquetebolista português Neemias Queta foi na quinta-feira o melhor marcador dos Stockton Kings no triunfo frente aos Oklahoma City Blue, por 114-99, em jogo da G League, liga de desenvolvimento da NBA.

O poste português assinou 29 pontos durante os 33 minutos em que esteve em campo, conseguindo ainda nove ressaltos, três desarmes de lançamento e uma assistência, num encontro em que foi secundado por Quinn Cook e Matt Coleman III, autores de 26 e 24 pontos cada.

Com este triunfo, a equipa de desenvolvimento dos Sacramento Kings segue no sétimo lugar da Conferência Este, abaixo da última de acesso ao playoff, com 12 vitórias e 13 derrotas, enquanto os Oklahoma City Blue são oitavos (13-16).

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do 'draft', realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao 'draft', abdicando da época de 'senior', a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.

Na NBA, Neemias soma 10 jogos, com médias de 2,1 pontos e 1,9 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos três vezes: 7.44 face aos Grizzlies, em 17 de dezembro de 2021, na estreia, 24.05 em 10 de janeiro, com os 'Cavs' (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 perante os Celtics, em 25 de janeiro.

O jogador português já não é utilizado num jogo dos Sacramento Kings desde 31 de janeiro.