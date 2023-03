Neemias Queta inicia playoffs da G League

Os Stockon Kings iniciam, na madrugada de hoje, os playoffs da G League frente aos Sioux Falls Skyforce, afetos aos Miami Heat. E o poste português, Neemias Queta, tem sido um dos protagonistas da boa campanha da turma secundária de Sacramento, grande candidata ao título, após ser primeira na Conferência Oeste e com melhor percentagem (78,12%) de triunfos entre todas as equipas, com 25 vitórias e 7 derrotas. O internacional luso, de 23 anos, apresenta-se como grande trunfo, com médias por jogo de 16,8 pontos, 8,7 ressaltos, 2,4 assistências, 1,9 desarmes de lançamento e 0,9 roubos de bola, ao longo de 29 partidas (27,6 minutos de média), tendo sido um dos escolhidos para o All-Star e candidato a MVP da G League.

Refira-se que os Stockton Kings apuraram-se diretamente para as meias-finais de conferência, correspondente aos quartos de final, por terem terminado nos dois primeiros lugares da fase regular. Já os adversários, os Sioux Falls Skyforce foram 5ºs no Oeste e depois afastaram os Salt Lake City Stars. As finais de conferência serão também disputadas em apenas um jogo (domingo), enquanto a final da competição está agendada para os dias 4, 6 e 9 de abril, à melhor de três jogos.

Entretanto, na NBA, os Warriors venceram (120-109) os Pelicans, duelo que marcou feito inédito de Stephen Curry e Klay Thompson, a primeira dupla da história a conseguir 250 triplos, cada um, em três temporadas.