Neemias Queta integra training camp dos Sacramento Kings que arranca terça-feira

Neemias Queta é um de 20 elementos que integra o training camp dos Sacramento Kings que arranca esta terça-feira os trabalhos no campo de treinos. O poste português, de 23 anos, avança para a segunda temporada na NBA e é apenas um de dois elementos com contrato de duas vias, podendo assim atuar na liga principal mas também na G-League.O franchise que tem agora Mike Brown como treinador tem o primeiro jogo de pré-temporada na casa dos Los Angeles Lakers, a 3 de outubro. Seguem-se embates com Portland (9 de outubro), Phoenix (12 de outubro) e novamente os LA Lakers (14 de outubro).Na temporada transata, Queta participou em 15 jogos na NBA, fazendo uma média de 8 minutos por encontro. Findou a primeira época na maior liga de basquetebol do Mundo com uma média de três pontos por jogo e 2.1 ressaltos.O primeiro jogo oficial 2022/23 para os Kings acontece a 19 de outubro, em casa, diante dos Portland Trail Blazers.