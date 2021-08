Neemias Queta falha primeiros jogos da Summer League

Neemias Queta, poste português que foi escolhido no draft pelos Sacramento Kings, na 39.ª posição, já não vai estrear-se amanhã na Summer League - jogos de preparação para jogadores novos e outros que tentam mostrar-se às equipas da NBA.





Due to an injury Kings second round pick Neemias Queta will not participate in the CA Classic portion of Summer League. Bobby Jackson says he should be ready for the Vegas portion next week.