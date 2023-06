Neemias Queta mais perto de continuar na NBA: poste é agora um 'free agent' restrito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta está bem mais perto de continuar na NBA e ao serviço dos Sacramento Kings. De acordo com a 'ESPN', a formação da Califórnia fez uma denominada 'qualifying offer' ao poste, que no fundo é assegurar o direito de preferência sobre o jogador. Desta forma, o internacional português torna-se um 'free agent' restrito.Tal significa que caso alguma franquia da Liga decida fazer uma proposta a Neemias, os Kings terão sempre uma palavra a dizer, podendo igualá-la e manter o jogador. Uma 'qualifying offer', por si só, não é um contrato final mas praticamente vincula o atleta por mais uma temporada, caso este assim o deseje e os Kings mantenham a proposta de pé. De referir que mesmo que não surja mais nenhuma proposta, os Kings poderão sempre melhorar o que deram na 'qualifying offer'.Hoje era o limite para Sacramento fazer esta oferta. Caso contrário, Neemias tornar-se-ia num 'free agent' sem restrições, podendo assinar livremente por qualquer outra equipa.A free agency arranca esta sexta-feira e prolonga-se até dia 6 do próximo mês.