Neemias Queta: «Não quero que os adversários tenham vida fácil na área restritiva»

Neemias Queta voltou a alinhar pelos Sacramento Kings, numa derrota ante os Miami Heat em que esteve mais de 15 minutos em campo . O poste português que está na época de estreia na NBA revelou que sensações teve em campo."Não quero que os adversários tenham vida fácil na área restritiva. Sinto que posso mudar muitos lançamentos com a minha altura e o aspeto físico. Este tipo de ações é algo que devo fazer pela equipa", reiterou o jogador, de 22 anos, que apontou três pontos e conseguiu ainda um ressalto.Neemias teve como adversário direto Bam Adebayo e explicou de que forma tentou contornar a influência do poste de Miami. "Certifiquei-me que ele teve de se esforçar em todas as jogadas, empurrando-o para fora das suas zonas de ação", frisou o jogador dos Kings à comunicação da formação de Sacramento.