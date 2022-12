Neemias Queta: «O treinador disse-me que ia entrar cedo e para estar pronto»

Neemias Queta realizou na passada madrugada o seu segundo jogo nesta edição da NBA, diante dos Charlotte Hornets (derrota por 125-119), voltando a ser a segunda opção para a posição de poste, dando descanso a Domantas Sabonis. Questionado sobre o tema, o internacional português admitiu que já sabia antes da partida que iria entrar na rotação logo numa fase mais inicial."Sim, nos últimos dias já me diziam para estar pronto. O treinador [n.d.r.: Mike Brown] disse-me antes do aquecimento 'vais entrar cedo, portanto está pronto e faz o que costumas fazer", contou Neemias aos jornalistas durante um treino dos Sacramento Kings, sublinhando a sua tarefa na equipa: "Entrar e dar tudo, sabendo o meu papel. Ressaltar, lutar pelas bolas perdidas, abrir espaço para os meus colegas, fazendo o melhor que consigo."Questionado sobre as diferenças entre a G-League - onde tem os seus minutos e vem assinando excelentes exibições - e a NBA, Neemias admite que são "grandes" mas vinca que é seu dever ajustar-se. "Na G-League recebes a bola em lugares mais confortáveis, estou mais habituado a jogar lá, mas trata-se apenas de basquetebol, como costumo dizer. No fundo, é fazer o que tenho de fazer, estou confiante quando entro em campo", analisou o poste, que não tem problemas em adaptar-se às circunstâncias, pois o seu papel nos Sacramento Kings é diferente daquele que assume nos Stockton Kings: "Difícil mas nada de novo, tenho-o feito desde o ano passado ou quando jogo na Seleção. É algo ao qual quero ajustar-me e, para um jovem como eu, quanto mais tipo de experiências ou níveis diferentes conseguir jogar em idade jovem, melhor."