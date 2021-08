Neemias Queta: «Quero levar Portugal e a Guiné para a NBA»

Neemias Queta é oficialmente jogador dos Sacramento Kings e está a viver o sonho da NBA. Esta quinta-feira esteve à conversa com jornalistas portugueses e destacou a felicidade que sente por ter embarcado nesta aventura no topo do basquetebol mundial. E não esqueceu o homem que o acompanhou nesta jornada. Trata-se de Davion Mitchell, que foi a 9º escolha no 'draft' da NBA.

"Estou muito feliz pela maneira como as pessoas me têm recebido. O apoio que tenho recebido de todos tem sido incrível, nem consigo descrever. A conexão com o Davion Mitchel será certamente excelente e vamos ajudar-nos um ao outro. Estou muito feliz e ainda mais ansioso por tudo aquilo que ainda posso fazer. Espero continuar a evoluir", revelou.

Queta tornou-se um verdadeiro 'rei' do basquetebol português com esta chegada à NBA. O nosso país não estava habituado a estas andanças e depois de Ticha Penicheiro ter brilhado na WNBA, agora é Neemias a carregar o peso da bandeira nacional. E está preparado...

"A minha entrada na NBA dá outra visibilidade à modalidade em Portugal. Consegui trazer a modalidade para o país e abrir as portas daquilo que o basquetebole e esta Liga pode trazer. No futuro as coisas só podem melhorar e ganhar mediatismo", afiançou.

"O que posso trazer à NBA é um estilo diferente de poste. Um poste de estilo europeu com capacidade de ressalto e bom a desarmar lançamentos. Quero levar Portugal e a Guiné para a NBA. Trazer novos fãs", resumiu.

Vertente técnica e Giannis

Passando para as vertentes masi técnicas, Neemias não se fez rogado e respondeu de forma direta: "Não tenho capacidade para ir para o tiro exterior. Isso é mais uma ideia de exterior. Ainda não me vejo a ir para a linha de 3 pontos e lançar. Mas é para isso que trabalhamos todos os dias. Para continuar a melhorar."

E como foi jogar na presença de Giannis Antetokounmpo, figura cimeira do universo da NBA? Tranquilidade foi palavra de ordem, como é habitual no discurso de Queta.

"Não me preocupei muito com a presença do Giannis. Para mim era só mais um adepto. Só mais um a ver o jogo. Não o vejo como Giannis quando estou a jogar não me preocupo com isso. Não me preocupo muito com aquilo que está fora de campo. É quase a mesma coisa em relação aquilo que estava habituado. As rotinas sao a mesma do Benfica, Barreirense e Utah State. Durmo a sesta, como a mesma coisa, entro dentro de campo e jogo basquetebol", destacou.

Conversa com o treinador

Só falta mesmo saber como foi a primeira conversa com o treinador Luke Walton, que a partir de agora será o seu 'líder'.

"Já falei com o treinador, na noite do 'draft' ligou-me, falámos uns 10 minutos e percebi o que ele queria de mim e espera de mim. Falei com vários veteranos e todos me encorajaram e deram boas indicações daquilo que tenho de fazer. Estou muito entusiasmado para começar a trabalhar com ele", atirou.