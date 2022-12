Neemias Queta: «Sinto que tenho melhorado nos ressaltos, bloqueios e a ser uma força no garrafão»

Os Kings sofreram derrota humilhante, ao perderem (119-125) em casa com os Hornets, que vinham de oito desaires consecutivos. Mas para Neemias Queta (2 p, 4 r e 1dl) até foi positivo, ao estrear-se a marcar esta época, no segundo jogo em que saltou do banco. "Sinto que tenho melhorado nos ressaltos, bloqueios e a ser uma força no garrafão. Jogo para a equipa longe do cesto e crio oportunidades, seja com passes ou bloqueios", sustentou Neemias no treino de ontem dos Kings.O treinador Mike Brown explicou o sentido dos 7.16 minutos de utilização do poste luso: "É impossível utilizar sempre Sabonis [fez duplo-duplo: 28 p, 23 r, 7 a]. Preciso de uma referência defensiva, que o substitua por 6-8 minutos, seguindo o plano, sem cometer faltas e a lutar, fazendo tudo para manter a equipa sólida, que foi o que nos faltou." Como Holmes, Len e Metu não têm correspondido, Neemias – segundo o técnico – vai ter mais chances.