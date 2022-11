Neemias Queta soma 16 pontos no desaire dos Stockton Kings na G League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O poste internacional português Neemias Queta somou na segunda-feira 16 pontos no regresso dos Stockton Kings às derrotas, no reduto dos Ontario Clippers (102-96), para a edição 2022/23 da G League da NBA.

No quarto jogo pela equipa secundária dos Sacramento Kings, o jogador luso acertou seis de 10 'tiros' de campo, falhando o único 'triplo' tentado, e três de quatro lances livres.

Em 25 minutos, o poste titular dos Stockton Kings adicionou ainda seis ressaltos, quatro dos quais ofensivos, duas assistências e um roubo de bola, mas também cinco 'turnovers' e outras tantas faltas pessoais.

Jordan Ford, com 24 pontos, e Chima Moneke, com 19, foram os melhores marcadores dos Kings, enquanto o poste francês Moussa Diabaté liderou os Clippers, com 28 pontos (10 em 14 nos 'tiros' de campo), e oito ressaltos.

Os Stockton Kings somam agora um triunfo e três desaires na G League, seguindo no 13.º lugar da Conferência Oeste, liderada precisamente pelos Clippers (quatro vitórias e uma derrota).

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do 'draft' de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de 'rookie' (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Em 2022/23, o internacional luso ainda não foi convocado para qualquer jogo dos Sacramento Kings.