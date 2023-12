Neemias Queta soma mais 10 pontos na NBA na derrota dos Celtics diante dos Warriors

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta somou, na madrugada desta quarta-feira, mais minutos na NBA durante a derrota dos Boston Celtics frente aos Golden State Warriors, por 132-126 Num jogo que foi a prolongamento, o poste português acumulou mais 20.46 minutos na conta pessoal, além de ter contribuído com 10 pontos, outros 10 ressaltos e uma assistência. Foi o primeiro duplo-duplo de Queta na NBA.O melhor marcador dos Boston Celtics na partida foi Derrick White, com 30 pontos, com a grande figura a ser Stephen Curry, dos Warriors, que anotou um total de 33. Em bom plano estiveram também Klay Thompson, igualmente dos Warriors, e Jaylen Brown, dos Celtics.Os Boston Celtics, de Neemias Queta, somam agora 20 triunfos e seis derrotas na temporada regular da NBA.