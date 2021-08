Neemias Queta: «Tenho de ser a âncora defensiva»

Neemias Queta está a viver o sonho de ingressar na NBA, ao serviço dos Sacramento Kings, e esteve à conversa com jornalistas portugueses para abordar estes primeiros tempos na grande competição norte-americana. E, como numa bonita história de sucesso, começou pelo princípio.

"A decisão mais difícil e importante que tomei foi ter vindo para os Estados Unidos. Custou-me a tomar, demorei imenso tempo. No ano em que estive no Benfica estava bem, melhorei bastante e tive a oportunidade de ficar, mas decidi que o melhor seria vir para o College e deu bons frutos", revelou.

Sobre a possibilidade de militar na formação principal dos Kings e também na secundária, de forma a ganhar minutos, Queta foi sincero: "Estou preparado para fazer os dois papéis e estar nas duas equipas. Foi isso que me pediram. Ter minutos na G League só me vai ajudar a adaptar ao que é a NBA, à rapidez do jogo. E isso será importante."

Aventura incrível

Aventura incrível

Apesar de já estar nos Estados Unidos, tudo mudou de um momento para o outro, logo que foi anunciado como uma das escolhas do 'draft' da NBA. Mudanças no mediatismo e, claro está, no nível competitivo.

"Tem sido incrível, tenho visto as mensagens, mas não presto muita atenção. Gosto muito, é engraçado, mas tento não me distrair muito com isso. Vou tentar fazer o melhor, ajudar a equipa da melhor forma possível e a partir daí é só jogar basquetebol", iniciou.

"A maior diferença é a rapidez do jogo. No College o jogo é mais partido. Aqui é mais rápido. Tenho de pensar de forma mais veloz, tomar decisões mais rapidamente. É uma adaptação que vai demorar mais algum tempo", assinalou.

Missão... possível: Ser a âncora defensiva

Missão... possível: Ser a âncora defensiva

Nestes primeiros tempos tudo está a ser uma novidade e Neemias Queta tem absorvido tudo como uma verdadeira esponja. E o que lhe têm pedido os responsáveis técnicos dos Kings? Resposta na ponta da língua...

"O que me têm dito é para continuar a trabalhar, ser âncora defensiva, ser vocal, dizer aos meus colegas onde eles têm de estar e fazer o que sempre fiz. Saltar, protejer o cesto, trabalhar em manter a bola alta, nunca baixá-la abaixo da cintura. Há alguns aspetos interessantes. É continuar a trabalhar e adaptar-me bem", explicou.

"Quando não jogo, posso aprender. Essa é a minha forma de pensar. A partir daí, ao conseguir aprender, isso só me vai benenficiar. Posso aprender dentro e fora do campo com todos os meus colegas, especialmente aqueles que jogam na minha posição", assumiu.