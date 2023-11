Neemias Queta marca 11 pontos na vitória dos Maine Celtics na G-League da NBA

Neemias Queta voltou a jogar, esta sexta-feira, e a ganhar na G-League da NBA, no triunfo dos Maine Celtics em casa dos Greensboro Swarm, por 111-108, em jogo disputado da Arena Novant Health Fieldhouse, Carolina do Norte.O poste português, de 24 anos, marcou 11 pontos, ganhou 8 ressaltos e fez 2 assistências, com 100% de aproveitamento nos lançamentos de campo (3-3). Tudo em 19 minutos de utilização.Foi uma partida muito equilibrada, com domínio dos anfitriões, que chegaram ao intervalo na frente (61-55), mas a equipa secundária dos Boston Celtics, onde Neemias Queta também joga, recuperou da desvantagem e passou para a frente no último quarto, gerindo bem os emotivos segundos finais.Com este resultado, os Maine Celtics passaram a somar 4 vitórias e 2 derrotas, subindo ao 2.º lugar da Divisão Este.