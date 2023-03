Neemias soma 10 pontos no oitavo triunfo seguido dos Kings na G League da NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Neemias Queta contribuiu na terça-feira com 10 pontos para a oitava vitória consecutiva dos Stockton Kings na G League na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), na receção aos Westchester Kings, por 135-123.

Depois dos 31 pontos e 12 ressaltos na véspera, face aos Salt Lake City Stars, que assegurou aos Kings um lugar nos play-offs, o internacional luso entregou o protagonismo a Trey Burke, que liderou a equipa com 40 pontos.

Neemias Queta, que alinhou 26 minutos, acertou cinco de oito lançamentos de campo, e juntou cinco ressaltos, duas assistências e um desarme de lançamento.

Os Stockton Kings reforçaram, assim, a liderança da Conferência Oeste, somando agora 22 vitórias e seis derrotas, enquanto os Westchester Knicks estão no 12.º posto no Este, e fora dos play-offs, com nove triunfos e 18 desaires.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Sacramento Kings para 2022/23, em novo contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de rookie (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Em 2022/23, o internacional luso disputou apenas quatro jogos na NBA, totalizando 12 pontos, nove ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento, em 25 minutos, pelos Kings, terceiros na Conferência Oeste da NBA (40 vitórias e 27 derrotas).