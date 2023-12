Neemias soma 5 pontos na dificil vitória dos Celtics sobre os Pistons

O poste internacional português Neemias Queta marcou na quinta-feira cinco pontos no difícil triunfo caseiro por 128-122, após prolongamento, dos Boston Celtics sobre os Detroit Pistons, que somaram a 28.ª derrota consecutiva na NBA.

O jogador luso voltou a entrar na rotação do treinador Joe Mazzulla, somando, no 10.º jogo da época, cinco pontos, ao marcar os dois 'tiros' de campo tentados e um de dois lances livres, dois ressaltos, um roubo de bola e quatro faltas, em 19.44 minutos.

Neemias foi o segundo jogador vindo do banco com mais minutos, apenas batido por Payton Pritchard (23.35), e, com tempo de utilização face aos Pistons, já soma mais minutos em 2023/24 (154.16) do que no total das duas primeiras épocas na NBA (2021/22 e 2022/23), ao serviço dos Sacramento Kings (148.15).

O letão Kristaps Porzingis, autor de 35 pontos e oito ressaltos, foi decisivo no triunfo dos Celtics - que se mantiveram como a única equipa invicta em casa (15.ª vitória) -, secundado por Jayson Tatum, com 31 pontos, 10 assistências e sete ressaltos.

Na formação de Detroit, que igualou o recorde absoluto de derrotas consecutivas na NBA, as 28 dos Philadephia 76ers entre as temporadas 2014/15 e 2015/16, destaque para os 31 pontos, nove assistências e seis ressaltos de Cade Cunningham.

Com este resultado, os Boston Celtics reforçaram a liderança da Conferência Este, com 24 vitórias e seis derrotas, enquanto os Detroit Pistons, que ganharam dois dos primeiros três jogos, são últimos, com apenas dois triunfos e já 29 desaires.

Quanto a Neemias Queta, conta agora 30 jogos na NBA, 10 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League