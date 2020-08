Nem Jimmy Butler salva os Heat dos Raptors

Depois de muita especulação sobre o estado de saúde de Jimmy Butler – alegadamente infetado com a Covid-19 –, o extremo/base acabou por alinhar ontem frente a Toronto depois de falhar o treino de domingo, mas nem isso salvou os Heat da fome dos Raptors, que apesar das dificuldades venceram (107-103) e consolidaram o segundo lugar no Este, em duelo da fase regular, a decorrer na ‘bolha’ de Orlando, na Disney.

Os campeões em título dominaram desde o início o teatro das operações, entrando no último quarto na frente (84-79), mas os Heat nunca baixaram os braços, reagiram e secaram o ataque da turma do Canadá para operarem a reviravolta (87-84), com um triplo de Goran Dragic (21 pontos). Mas na reta final Miami cometeu mais erros e os trunfos de Toronto aproveitaram, com Fred Vanvleet (34 pontos, 5 ressaltos e 4 assistências) em grande, enquanto Butler andou discreto (16 p.).

Mesmo sem jogar, mas aproveitando os resultados de terceiros, os Dallas Mavericks já garantiram presença nos playoffs, sendo a 13ª equipa a transitar para a fase decisiva da competição.