Nets e Timberwolves vencem e defrontam Celtics e Grizzlies nos playoffs da NBA

Os Brooklyn Nets e os Minnesota Timberwolves qualificaram-se para os playoffs da NBA , ao vencerem esta terça-feira os Cleveland Cavaliers (115-108) e os Los Angeles Clippers (109-104), respetivamente, e vão defrontar Boston Celtics e Memphis Grizzlies.

Os Nets impuseram-se em Nova Iorque aos Cavaliers, com os 59 pontos assinados pela dupla Kyrie Irving (34 pontos e 12 ressaltos) e Kevin Durant (25 e 11 assistências), muito graças a um arranque avassalador, com um parcial de 40-20 no primeiro período, deparando-se com a oposição na parte final da formação de Cleveland, que teve como melhor marcador Darius Garland (34).

Com o triunfo no play-in do Este, a formação orientada por Steve Nash assegurou a sétima vaga nos playoffs e vai enfrentar, na primeira ronda, os Celtics, segundos, enquanto os Cavaliers ainda vão disputar a qualificação, em casa, frente ao vencedor do embate entre Atlanta Hawks e Charlotte Hornets.

No Oeste, os Clippers, oitavos na primeira fase, levaram a melhor sobre os Minnesota Timberwolves, sétimos, ao vencerem por 109-104, em Minneapolis, e vão defrontar os Grizzlies, que terminaram a fase regular atrás dos Phoenix Suns.

Os Timberwolves ainda contam com uma derradeira oportunidade para chegarem aos playoffs, e marcarem encontro com os líderes da conferência, novamente em casa, frente ao vencedor do embate entre New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, nono e 10.ºs na fase regular, respetivamente.

Paul George, dos Clippers, foi o melhor marcador do encontro, com 34 pontos, superando os registos de Anthony Edwards e D'Angelo Russell, dos Timberwolves, com 30 e 29, respetivamente.