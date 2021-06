Nets perdem Harden mas vencem Bucks

Os Brooklyn Nets perderam James Harden após 43 segundos, mas, ainda assim, superaram em casa os Milwaukee Bucks por 115-107, sábado, no primeiro encontro das meias-finais da Conferência Este dos 'playoffs' da NBA

"Quando preparamos um jogo, e ele [Harden] é uma grande parte do nosso plano, podemos ficar confusos, mas isso não aconteceu e estou muito orgulhoso do trabalho de todos os jogadores, que não ficaram abalados, aguentaram firmes e conseguiram a vitória", disse o treinador dos Nets, Steve Nash.

Kevin Durant, com 29 pontos e 10 ressaltos, e Kyrie Irving, com 25 pontos, oito assistências e cinco ressaltos, lideraram o conjunto de Brooklyn, mas outros jogadores tiveram contribuições determinantes.

O poste Blake Griffin adicionou 18 pontos e 14 ressaltos, Joe Harris acertou cinco de nove 'triplos', para um total de 19 pontos, e, do banco, o base Mike James trouxe 12 pontos, sete ressaltos e três assistências.

"Tentámos não ficar muito emocionais, mas não é fácil perder um dos nossos líderes desta forma, na primeira jogada. Tivemos de reagrupar, mas penso que os treinadores fizeram um grande trabalho e nós jogámos no máximo", explicou Durant.

Os Nets 'dispararam' no marcador no terceiro período, com um parcial de 35-23, que lhes permitiu entrar no derradeiro com uma vantagem de 14 pontos (98-84), que souberam gerir, com mestria, chegando a liderar por confortáveis 19 (115-96).

A formação de Brooklyn está, assim, na frente da eliminatória, disputada, como todas, à melhor de sete jogos, mas pode ter perdido Harden por alguns jogos, num duelo que começou também sem Jeff Green, sem esquecer o abandono de LaMarcus Aldridge e a lesão de longa data de Spencer Dinwiddie.

No conjunto de Milwaukee, o melhor foi o grego Giannis Antetokounmpo, que terminou o embate com 34 pontos, com 16 'tiros' de campo convertidos em 24 tentados, 11 ressaltos e quatro assistências.

Brook Lopez, com 19 pontos e cinco ressaltos, e Jrue Holiday, com 17 pontos, nove ressaltos e seis assistências, também deram contribuições positivas.

Por seu lado, Khris Middleton terminou com 13 pontos e 13 ressaltos, mas só acertou seis de 23 lançamentos de campo e nenhum de cinco 'triplos', contribuindo para os pobres 20% da equipa nos 'tiros' exteriores (seis em 30).

O segundo jogo da eliminatória está marcado para segunda-feira, de novo em Brooklyn.