Nets são a primeira equipa do Este a garantir o playoff da NBA

Os Brooklyn Nets tornaram-se nesta quarta-feira a primeira equipa da Conferência Este assegurar um lugar no playoff da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem os Toronto Raptors, por 116-103.

Em Tampa, na Florida, onde os canadianos estão a fazer os seus jogos em casa esta temporada, os Nets conseguiram o triunfo mesmo ainda sem poderem contar com James Harden, o terceiro elemento do seu big 3, e com exibições pouco impressionantes de Kevin Durant (17 pontos) e Kyrie Irving (nove pontos).

Contudo, os restantes seis elementos utilizados pelo treinador Steve Nash ajudaram e atingiram todos pelo menos a dezena de pontos, com destaque para o veterano Jeff Green, que fez 22.

Os Nets passaram a ter 42 vitórias e 20 derrotas e mantêm o melhor registo no Este e o quarto melhor da NBA, juntando-se aos Utah Jazz, líderes do Oeste, no playoff.

Os Raptors, campeões há duas temporadas, seguem na 12.ª posição do Este e atrasaram-se na luta para a qualificação para o playin, em que as equipas classificadas entre o sétimo e o 10.º lugar lutam pelas duas últimas vagas no playoff.