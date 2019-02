New York Knicks colocam ponto final a série de 18 derrotas consecutivas

Os New York Knicks venceram esta madrugada em casa dos Atlanta Hawks (106-91) e colocaram fim a uma série negra de 18 derrotas consecutivas.O conjunto nova-iorquino contou com as boas exibições dos reforços Dennis Smith Jr. (19 pontos e 7 assistências) e DeAndre Jordan (10 pontos e 13 ressaltos) para garantir o triunfo.Os New York Knicks somam apenas 11 vitórias esta época, as mesmas que os Phoenix Suns, e devido aos maus resultados colocam-se em boa posição para receberem a primeira escolha do draft de 2019.