Nick Kyrgios tatua Kobe e LeBron James

Nick Kyrgios é um dos tenistas mais talentosos do Mundo, mas não esconde que a sua verdadeira paixão... é o basquetebol. O jogador que celebra 25 anos no final desde mês revelou ter feito uma tatuagem no braço direito, onde homenageia Kobe Bryant, LeBron James e que contempla ainda alguns apontamentos de Michael Jordan.

"Queria tatuar algo do Kobe depois de tudo o que se passou. Usei a camisola dele no Open da Austrália no dia em que ele faleceu e chorei muito. Vejo basquetebol todos os dias e é uma parte importante da minha vida. Nunca poderei imitar o que Kobe fez, mas pode haver momentos em que tentarei", confessou o antigo top 15 ATP.

Kyrgios acredita que agora é o tenista mais tatuado do Mundo e acha que isso não ajuda à sua imagem pública. "Já era um dos jogadores mais tatuados, mas a partir de agora sou certamente o que tem mais. O ténis é um desporto de pessoas brancas, de tradições, não tem nada a ver com a NBA, onde os jogadores são quase todos tatuados. É por isso que sou tão criticado. Não é que tenha feito algo de errado, mas a minha maneira de ser e imagem é algo que o ténis nunca tinha visto antes. Porque o ténis é um desporto diferente", assegurou.