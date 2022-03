Nova Iorque autoriza atletas sem vacina contra a Covid-19 a jogar em casa... e Irving está 'livre'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A câmara de Nova Iorque vai permitir que os atletas não vacinados contra a covid-19 possam atuar nos jogos em casa, permitindo, entre outros, que o basquetebolista Kyrie Irving volte a jogar pelos Brooklyn Nets.



"Eu tenho de fazer escolhas difíceis. As pessoas podem discordar de algumas delas. Mas eu tenho de fazer a cidade avançar. Trata-se de colocar os desportistas nova-iorquinos em pé de igualdade", referiu o mayor de Nova Iorque, Eric Adams.

Esta decisão permite que os jogadores dos Brooklyn Nets e New York Knicks, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), e dos New York Yankees e dos New York Mets, que estão prestes a começar a temporada de basebol, possam jogar nos encontros em casa.

Kyrie Irving recusou-se a ser vacinado e apenas tem jogado os encontros dos Nets fora de casa, devendo fazer a sua estreia em casa no sábado, frente aos Charlotte Hornets.

"Saudamos a conclusão do município, segundo a qual as anteriores medidas que tratavam os jogadores visitados e os jogadores visitantes de forma diferente não faziam sentido, especialmente porque os jogadores de basquetebol não vacinados vão continuar a ser vacinados regularmente", referiu a NBA.