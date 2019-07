Nova surpresa na NBA: Kawhi Leonard e Paul George nos LA Clippers

Depois de Kevin Durant e Kyrie Irving nos Brooklyn Nets, a NBA sofreu novo 'terramoto', com os LA Clippers a conseguirem as contratações de Kawhi Leonard - MVP das finais pelos campeões Toronto Raptors - e Paul George (OK Thunder), dois 'all stars'.





O 'free agent' Leonard vai assinar por quatro temporadas, onde irá auferir um total de 126 milhões de euros. Quanto a George, os Clippers enviam para Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Galinari e várias escolhas no draft.Desta forma, os Clippers conseguiram evitar que Leonard fosse para o rival citadino, os Lakers, onde faria um trio potencialmente demolidor com LeBron James e Anthony Davis.