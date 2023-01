Novo recorde para Giannis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois dos 60 pontos de Luka Doncic e dos 71 de Donavan Mitchell, agora foi a vez de Giannis Antetokounmpo fazer uma exibição histórica, batendo o seu recorde de pontos na carreira. No triunfo dos Milwaukee Bucks diante Washington, por 123-113, o craque grego fez 55 pontos, 10 ressaltos e 7 assistências.Já os Sacramento Kings bateram Utah (117-115) com Neemias Queta a ficar no banco de suplentes.