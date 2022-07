Nowitzki e o preço que pagou por 21 anos na NBA: «Nem consigo jogar futebol com os meus filhos»

Dirk Nowitzki é considerado o melhor jogador europeu e um dos melhores estrangeiros de sempre a atuar na NBA, mas o alemão, que se retirou em 2019, depois de 21 temporadas na liga norte-americana, pagou um preço elevado pela longevidade no melhor campeonato de basquetebol do Mundo.O ex-jogador, que fez toda a carreira nos Dallas Mavericks, onde foi campeão em 2011 e MVP das finais dessa época, reconheceu no podcast do compatriota Tony Kroos (futebolista do Real Madrid) que fisicamente ficou com muitas mazelas e arrepende-se de ter disputado as últimas duas épocas na NBA. "Não vale a pena dar voltas, os dois últimos anos que joguei na NBA não valeram a pena. Houve momentos brilhantes, claro que sim, mas a equipa não esteve bem e a realidade é que eu mal conseguia mexer-me."O antigo poste, de 2,13 metros, sente as consequências desse esforço. "Se me tivesse retirado dois anos antes, estou certo que hoje conseguiria mexer-me melhor. Podia jogar futebol de vez em quando com os meus filhos. Agora não posso fazer isso", lamentou.Não pode jogar futebol nem ténis, outra das paixões de Nowitzki, de 44 anos. "É um desporto muito divertido, mas se não podes mexer-te como Deus manda, é difícil. Tento jogar um par de vezes por semana, mas quase não tenho mobilidade. Quase sempre jogo pares, bato umas direitas do fundo do court e pouco mais."O antigo jogador explica, no entanto, que se sente realizado. "Não é fácil perceber quando tens de parar. Continuas a desfrutar, motivado, o corpo vai aguentando... Mas agora o melhor é que tenho tempo para me organizar. Posso ter um mês totalmente livre e fazer coisas em casa com a minha mulher. E depois posso estar umas semanas mais ativo no meu papel de conselheiro dos Mavs. Agora sou o meu chefe. Disse aos diretores do Mavericks que era este o papel que queria agora, não queria um trabalho a tempo inteiro. Estou mais confortável assim."