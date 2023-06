Nuggets 'arrasam' na segunda parte e voltam a comandar final da NBA

Os Denver Nuggets, comandados por Nikola Jokic e Jamal Murray, 'arrasaram' os Miami Heat na segunda parte e, com um triunfo quarta-feira na Florida (109-94), reassumiram o comando da final do playoff da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Jokic fechou o jogo com 32 pontos, 21 ressaltos e 10 assistências, tornando-se o primeiro jogador numa final a lograr um '30-20-10', só conseguindo até agora, em playoffs, por Wilt Chamberlain e Kareem Abdul-Jabbar.

Por seu lado, Murray juntou 34 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências, sendo que, juntos, passaram a ser a primeira dupla a somar 'triplos duplos' de 30 pontos nas 'finals'.

Os Nuggets contaram ainda com uma grande exibição do 'rookie' suplente Christian Braun, que somou 15 pontos, com 100% nos 'tiros' de dois pontos (sete em sete), e com importantes 11 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências de Aaron Gordon.

Os forasteiros, que lideram agora a final por 2-1, decidiram o encontro no terceiro período, no qual conseguiram um parcial de 29-20, que, a juntar aos cinco pontos à maior que trouxeram para o intervalo, lhes conferiu uma vantagem de 14 pontos (68-82).

No quarto período, os Nuggets chegaram a liderar por 21 pontos (72-93), com 8.29 minutos para jogar, seguindo-se uma reação mais do que tardia dos Heat, que ainda reduziram para nove (94-103), a 1.22 do final, nunca reentrando na luta pela vitória.

Jimmy Butler, com 28 pontos, e Bam Adebayo, com 22 pontos e 17 ressaltos, foram, numericamente, os melhores dos anfitriões, mas foram completamente secundarizados pelas duas 'estrelas' dos forasteiros, não se mostrando à altura neste embate.

Os Heat até entraram certeiros (5-0 e 7-2) e comandaram a fase inicial, mas cedo 'arrefeceram' e os Nuggets rapidamente restabeleceram o equilíbrio, que se manteve até final do primeiro período (24-24).

As duas formações mantiveram-se niveladas no segundo quarto, com igualdades a 29, 37 e 42 pontos, antes de uma ponta final melhor dos forasteiros, que chegaram ao intervalo a vencer por cinco pontos (48-53), a maior diferença da primeira parte.

Quando se esperava que a segunda metade seguisse pelo mesmo caminho, tal não aconteceu, com os Nuggets a arrancaram com 6-0 e a fazerem disparar a diferença para cima dos 10 pontos (48-59), cenário que se manteve por quase toda a segunda parte.

A final prossegue em Miami, na sexta-feira, e volta a Denver, na segunda-feira. Se necessário, o sexto jogo é no dia 15 (quinta-feira), na Florida, e o sétimo, a 'negra', em 18 (domingo), de novo no Colorado.

Jogo no Kaseya Center, em Miami, Florida.

Miami Heat - Denver Nuggets, 94-109 (1-2).

Ao intervalo: 48-53.

Sob a arbitragem de Tony Brothers, Kevin Scott e Josh Tiven, as equipas alinharam:

Miami Heat: Gabe Vincent (7), Jimmy Butler (28), Max Strus (3), Kevin Love (6) e Bam Adebayo (22). Jogaram ainda Cody Zeller, Caleb Martin (10), Kyle Lowry (9), Duncan Robinson (9), Haywood Highsmith, Nikola Jovic, Omer Yurtseven e Udonis Haslem.

Treinador: Erik Spoelstra.

Denver Nuggets: Jamal Murray (34), Kantavious Caldwell-Pope (6), Michael Porter Jr. (2), Aaron Gordon (11) e Nikola Jokic (32). Jogaram ainda Bruce Brown (5), Christian Braun (15), Jeff Green (4), Reggie Jackson, Payton Watson, Thomas Bryant, Zeke Nnaji e Vlatko Cancar.

Treinador: Michael Malone.

Marcha do marcador: 24-24 (primeiro quarto), 48-53 (intervalo), 68-82 (terceiro quarto) e 94-109 (resultado final).

Assistência: 20.019 espectadores.