Nuggets em série negativa

Os Denver Nuggets já estão apurados para os playoffs, mas não atravessam um bom momento: registaram ontem a quinta derrota nos últimos seis jogos, desta feita na visita ao pavilhão dos New York Knicks (110-116). A estrela Nikola Jokic ajudou com 24 pontos, 10 ressaltos e oito assistências, mas os Nuggets não conseguiram travar Jalen Brunson, melhor marcador dos Knicks com 25 pontos.

Na véspera, destaque para a reviravolta histórica dos Memphis Grizzlies frente aos San Antonio Spurs: perdiam por 29 pontos no terceiro quarto mas foram a tempo de levar o duelo para prolongamento, onde venceram por 126-120.