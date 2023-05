Nuggets vencem em Los Angeles e estão a uma vitória da final da NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Denver Nuggets colocaram-se sábado a um triunfo da sua primeira final da NBA, ao vencerem por 119-108 no reduto dos Los Angeles Lakers, passando a liderar a final da Conferência Oeste por 3-0.

Tendo em conta que na história da NBA nunca uma equipa recuperou de tal desvantagem, os Nuggets, que já tinham vencido em casa por 132-126 e 108-103, estão 'virtualmente' na final, que podem 'carimbar' já na segunda-feira, na segunda visita a Los Angeles.

O base Jamal Murray, com uma primeira parte impressionante, com 30 pontos, para acabar com 37, foi a grande figura dos Nuggets, secundado pelo sérvio Nikola Jokic, que, mesmo longe do seu melhor, somou 24 pontos, oito assistências e seis ressaltos.

Kentavious Caldwell-Pope, com 12 pontos na segunda metade, para um total de 17, e Michael Porter Jr., com 14 pontos, 10 ressaltos e seis assistências, também se destacaram nos forasteiros, tal com o suplente Bruce Brown (15 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências).

Nos Lakers, o melhor foi Anthony Davis, com 28 pontos e 18 ressaltos, enquanto LeBron James contribuiu com 23 pontos, 12 assistências e sete ressaltos e Austin Reeves com 23 pontos.

Com Murray 'imparável' na primeira parte, os Nuggets chegaram ao final do período inicial a vencer por 12 pontos (32-20) e, apesar da reação dos Lakers, ainda conseguiram conservar a liderança ao intervalo, por três pontos (58-55).

Depois de três períodos, os forasteiros ainda lideravam por dois pontos (84-82), mas, nos últimos 12 minutos, os Lakers conseguiram passar para a frente (85-84, 87-86 e ainda 94-93), só que, então, um parcial de 13-0 acabou com o encontro.

Com um 'triplo' de Jeff Green, outro de Brown e um terceiro de Murray, mais dois pontos de Brown e dois de Jokic, os Nuggets ficaram a ganhar por 12 pontos (106-94), com 4.50 minutos para jogar, e nunca mais perderam o controlo do encontro.

Apesar de o 3-0 ser, à luz da história da NBA, um resultado que nunca foi invertido, os Nuggets ainda não dão o apuramento por garantido e os Lakers não admitem a eliminação.

"Temos de conseguir ganhar o próximo jogo, tem que ser um de cada vez. Temos de nos concentrar no Jogo 4. Agora, são séries de um jogo para nós e cada jogo conta, obviamente", afirmou LeBron James, lamentando que a sua equipa não tenha sabido aproveitar as oportunidades que teve para vencer o terceiro jogo.