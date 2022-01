O dia em que Gilbert Arenas levou quatro das suas 500 armas de fogo para o balneário dos Wizards

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ter um arsenal dentro de casa não é para todos, mas é algo que Gilbert Arenas poderá certamente 'gabar-se' para o resto da sua vida.

O antigo basquetebolista dos Washington Wizards, que contou com passagens também pelos Golden State Warriors (2001-2003), Orlando Magic (2010/11) e Memphis Grizzlies (2012), reconheceu ter na sua posse 500 armas de fogo na sua moradia. O número elevado deveu-se ao facto de ter conhecido quando conheceu o pai de uma ex-namorada, que guardava armas desde a I Guerra Mundial. "O homem tinha cerca de 70 anos e colecionava-as desde os seis. Tinha até mesmo armas da I Guerra Mundial", admitiu, em declarações citadas pela imprensa internacional.

A posse de todo este arsenal acabou por ser o fim antecipado de uma carreira que tinha a ser promissora na NBA. Em 11 temporadas, Gilbert Arenas foi um dos melhores no início do século XXI, tendo terminado a carreira com média de 20.7 pontos num total de 552 jogos realizados. Em 2005/06, chegou mesmo a ter uma média de 29.3 pontos por jogo.

Mas tudo começou a desmoronar-se em 2009 e... com um jogo de cartas em pleno avião. Gilbert Arenas, JaVale McGee e Javaris Crittenton, todos basquetebolistas dos Washington Wizards, tinham muito dinheiro em jogo e aquele que ficasse em último acabaria por perder todo o dinheiro apostado.

Entre meios de pedidos para que parte desse valor ser perdoado, eis que Javaris Crittenton (o último classificado neste jogo) enfrenta Gilbert Arenas. "Vou dar-te um tiro nos joelhos", disse o ex-basquetebolista que agora cumpre 23 anos de prisão depois de se confessar culpado por homicídio em 2015. Gilbert Arenas não ficou atrás e respondeu: "Vou trazer as minhas armas para que possas disparar sobre mim."

Poucos dias depois, o cenário que mais se temia que acontecesse realmente se sucedeu. Gilbert Arenas levou quatro das suas armas dentro de uma mochila para o balneário da equipa, com um bilhete para Javaris Crittenton: "Escolhe uma". Quando se encontraram, Gilbert Arenas confrontou-o. "Então, não querias atirar em mim? Bem, aqui estão as armas. Vamos, seu filho da p***, pega numa", desafiou-o. "Não precisas de me dar armas. Já tenho uma aqui", respondeu Javaris Crittenton, apontando-a ao colega de equipa.