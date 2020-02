O fantástico tributo a Kobe Bryant num Lamborghini Huracán

Não terminaram ainda as homenagens ao malogrado Kobe Bryant, que morreu a 26 de janeiro num acidente de helicóptero em Calabasas, Califórnia, ao lado da filha Gianna e de mais outras sete pessoas.





Desta vez foi Joe Carbonara a prestar um tributo singular a uma das maiores estrelas da NBA durante o NBA All-Star Weekend, que se jogou em Chicago no último fim-de-semana.

Este admirador fanático pegou num Lamborghini Huracán de 2015 pintado de prateado e levou-o à X-Treme Graphics, nos arredores da Cidade Ventosa, para lhe ser dado um tratamento especial.

Steve Zielinski, o dono da oficina, ficou tão entusiasmado com o projecto que ele próprio passou dois dias inteiros a envolver o super carro com um revestimento vinílico com as cores oficiais dos L.A. Lakers: roxo e dourado!

"Tinha de ter certeza de que o resultado final seria perfeito sem ser exagerado", explicou Zielinski ao portal norte-americano TMZ. "E não cobrámos mais por isso!". O resultado final é, sem dúvida, qualquer coisa de impressionante… e, já agora, de muito bom gosto!

O número 24 da camisola de Kobe Bryant e a insígnia da equipa, assim como fotografias dele e da filha Gianna, estão bem patentes em toda a carroçaria do Lamborghini Huracán.

E nem os nomes das outras sete vítimas do acidente aéreo foram esquecidos; todos eles estão gravados na carroçaria do super bólide.

Joe Carbonara ficou tão impressionado com as solicitações de que tem sido alvo que decidiu partilhar o desportivo com um fã mais abonado. O preço? Uns simpáticos 157.500 euros por uma obra única!

