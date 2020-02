O insólito contrato de Luguentz Dort: joga pelos Thunder mas não treina com a equipa

Luguentz Dort é por estes dias um dos nomes mais falados no universo da NBA por um motivo peculiar. É que, apesar de nas últimas semanas ser recorrentemente colocado na equipa inicial dos Oklahoma City Thunder e com números bem interessantes, o base/extremo canadiano não se treina com os restantes colegas. Isto por causa da forma como o seu contrato foi construído, que lhe limita a presença em atividades da equipa a um total de 45 dias.





A situação não é nova na NBA, já que este tipo de vínculos (o chamado 'two-way contract') é permitido a dois jogadores por equipa, mas a verdade é que nunca até agora um basquetebolista se tinha destacado tanto estando ligado a uma equipa desta forma.Na prática, nada impede os Thunder de o utilizar em treinos, mas a verdade é que caso o fizessem os dias iam contando e chegado o 45.º ou o jogador seria relegado de vez para os OKC Blue ou teria de assinar um vínculo normal com a equipa, o que obrigaria a um encargo bem mais elevado para a folha salarial - isto num campeonato em que os tetos salariais estão praticamente no limite.Assim, enquanto a fórmula vai rendendo, Dort vai-se treinando com os OKC Blue, a equipa satélite dos Thunder, e jogando pela equipa principal - até ao momento já disputou 17 partidas, nas quais tem como médias 5,8 pontos, 1,4 ressaltos e 0,7 assistências.E quanto à preparação, o truque é aproveitar as filmagens dos treinos para mostrar-lhe como se apresentar nos jogos, conforme explicou o treinador Billy Donovan. "Basicamente temos de ver muitos vídeos com ele. Temos de o manter a par das coisas. Ele vê e analisa. Temos de seguir as regras, mas também quero que ele saiba o que estamos a fazer e o que tem de fazer", declarou.