O jantar que não aconteceu: LeBron e a 'promessa' com Kobe Bryant que ficou por cumprir

Depois de conduzir os Los Angeles Lakers à presença na final da NBA pela 32.ª vez, LeBron James lamentou o facto de ter passado pouco tempo a conviver com Kobe Bryant, lenda da NBA e dos Lakers que faleceu em janeiro, aos 41 anos, na sequência de um acidente de helicóptero. Nas reações ao triunfo frente aos Denver Nuggets, que valeu a conquista da Conferência Oeste aos Lakers, 'King James' emocionou-se e lembrou as palavras de Kobe quando chegou à equipa californiana no verão de 2018.





"Pensas sempre que vais ter tempo para estar com as pessoas e há coisas na vida que nos arrependemos. Gostava de ter passado mais tempo com ele. Lembro-me de quando decidi vir para aqui. Ele mandou-me logo uma mensagem a dizer 'bem-vindo irmão, bem-vindo à família'. Foi um momento muito especial para mim, porque naquela altura os fãs dos Lakers não acreditavam totalmente em mim. Muitos diziam 'bem, talvez não queiramos LeBron nesta fase da carreira' ou 'ele está bem? Vai levar-nos de volta às finais?' Então, ouvir essas palavras dele e ter a sua aprovação significou muito para mim. Nunca duvidei de mim mesmo, mas quando essa mensagem vem de alguém como Kobe, significa muito", afirmou o extremo.Quando LeBron James chegou ao Staples Center, ficou combinado um jantar com Bryant que nunca chegou a acontecer porque os horários e rotinas diferentes de ambos nunca permitiram que o 'acordo' se cumprisse. E ainda hoje o atual camisola 23 dos Lakers lamenta. "Não podemos dar por garantidas a vida e a presença das pessoas para sempre. Devemos aproveitar o momento", assinalou o jogador de 35 anos.Os Lakers estão na final da NBA 10 anos depois - e nesse ano, precisamente liderados por Kobe, sagraram-se campeões - e procuram o 17.º título da NBA, podendo igualar o recorde dos Boston Celtics.