O MVP e um "unânime" numa equipa com domínio europeu: o cinco ideal da fase regular da NBA

A Liga norte-americanda de basquetebol (NBA) anunciou na última madrugada a equipa ideal da época 2020/21, num cinco que conta com três jogadores europeus: o sérvio Nikola Jokic, o esloveno Luka Doncic e o grego Giannis Antetokounmpo





A acompanhar Jokic (Denver Nuggets), recentemente eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) , Doncic (Dallas Mavericks) e Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), foram ainda escolhidos para a 'All-NBA First Team' Kawhi Leonard (LA Clippers) e Stephen Curry (Golden State Warriors), numa votação feita por 100 jornalistas dos Estados Unidos e Canadá.Antetokounmpo foi eleito de forma "unânime", com 100 votos e um total de 500 pontos, superanto os 99 de Jokic (498 pontos) e os 98 de Curry (496 pontos). Doncic recolheu 55 votos (402 pontos) e Leonard, que figura nesta lista pela terceira vez, 28 (323 pontos). Nota para Doncic que, aos 22 anos, é escolhido para a equipa ideal pela segunda época consecutiva.Foram ainda eleitas as segunda e terceira equipas. Para a segunda, os mais votados foram Chris Paul (Phoenix Suns), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), LeBron James (LA Lakers), Julius Randle (New York Knicks) e Joel Embiid (Philadelphia 76ers). A terceira conta com Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Bradley Beal (Washington Wizards), Jimmy Butler (Miami Heat), Paul George (Los Angeles Clippers) e Rudy Gobert (Utah Jazz).