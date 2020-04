O plano da NBA para o regresso: 25 dias de pré-época antes da competição

A época da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) foi oficialmente suspensa a 12 de março devido ao novo coronavírus, ninguém sabe se será retomada e, mesmo que seja, quando é isso poderá acontecer, tendo em conta que a pandemia nos Estados Unidos está muito longe de estar controlada.



Contudo, os responsáveis da NBA têm todos os cenários em cima da mesa e estão a elaborar uma estratégia para reatar a competição assim que as autoridades de saúde o permitam, ainda que com jogos à porta fechada.



Brian Windhorst, jornalista da ESPN, revelou esse mesmo plano, que aponta para um período de 25 dias a partir do momento em que seja autorizado o regresso do espetáculo aos pavilhões, tudo isto seguindo as exigências de treino, saúde e segurança dos protagonistas.



Numa primeira fase serão 11 dias de trabalho individual, físico ou técnico, nos habituais locais de trabalho das equipas, mas cumprindo as regras de segurança em termos de distanciamento.



Depois disso, a Liga projeta um período de 14 dias no qual as equipas já poderão treinar em grupo e que funcionaria como uma pré-época. Nesta última fase, com as equipas em estágio, os 14 dias funcionariam também como uma quarentena que poderia garantir a inexistência de qualquer caso antes do reinício dos jogos.