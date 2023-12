O que se dá a quem tem tudo? Jokic só quer ser... anónimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nikola Jokic, de 28 anos, é uma das grandes figuras da NBA e, inevitavelmente, teve de se habituar a lidar com a fama. O sérvio abordou essa temática no podcast 'Curious Mike', apresentado por Michael Porter Jr., seu companheiros nos Denver Nuggets.

''Prós e contras de sermos famosos? Eu não gosto desta vida, porque, bem feitas as contas, somos apenas jogadores de basquetebol. Apenas somos bons no que estamos a fazer, mas a comunicação social é algo que está sempre à nossa volta. E somos pagos precisamente por causa disso - da comunicação social e da popularidade que ela nos ajuda a atingir", referiu.

Jokic foi MVP da NBA em 2021 e 2022, somando o troféu de MVP das Finais da NBA em 2023. Será difícil escapar aos olhares dos fãs por muitos anos mas, ainda assim, o jogador do Nuggets não perde a esperança.

''Quando me reformar, só quero que ninguém me reconheça. E isso é algo que também desejo para os meus filhos no futuro. Aliás, uma meta que tenho para a minha vida é não ter um telefone", rematou.